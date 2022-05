Vadym Boychenko preoccupato per la sua città: "Problema che potrebbe causare molti morti

Il sindaco di Mariupol, Vadym Boychenko, lancia l’allarme colera per la sua città martorata da settimane di assedio delle truppe russe. “Il sistema fognario non funziona e a Mariupol ci sono ancora 100 mila persone. I nostri medici stanno prestando attenzione a questo aspetto pericoloso dal punto di vista ambientale e delle infezioni”. ha spiegato il primo cittadino aggiungendo: “Secondo l’Onu c’è il rischio che si verifichino epidemie di colera o malattie come la dissenteria”.

