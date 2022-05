Il premier Draghi: "Atto ostile, solo con la diplomazia si può arrivare alla pace". Di Maio assicura: "L'ambasciata italiana a Mosca resterà operativa"

La Russia espelle 24 diplomatici italiani. Una mossa “attesa” dal governo, come spiegato dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Da New York il titolare della Farnesina si dice “convinto” che l’ambasciata italiana a Mosca “oltre a restare operativa” sarà “sempre più importante per mantenere aperto un canale” con le istituzioni russe. Pure il premier Mario Draghi preferisce reagire alla notizia senza andare allo scontro frontale. Per il presidente del Consiglio si tratta, ovviamente, di “un atto ostile” ma, allo stesso tempo, questo “non deve assolutamente” portare a un interruzione delle interlocuzioni con Mosca. “E’ solo attraverso quei canali che, se ci si riuscirà, si arriverà alla pace. E certamente è quello che noi vogliamo”, argomenta. La decisione di Mosca arriva come misura di ritorsione in risposta alla mossa effettuata dall’Italia lo scorso 5 aprile quando a essere espulsi dal territorio nazionale furono trenta diplomatici russi. Il Cremlino attua lo stesso provvedimento anche nei confronti di 34 membri della delegazione francese in Russia e 27 di quella spagnola.

Sul fronte della politica internazionale Svezia e Finlandia, come annunciato, consegnano la domanda di adesione alla Nato. Una richiesta che, assicura il Segretario generale Jens Stoltenberg, verrà “valutata rapidamente”. “Il nostro compito è di difendere il nostro Paese e la nostra regione ed è importante che anche la Svezia abbia fatto domanda di adesione”, spiega la premier di Helsinki, Sanna Marin in visita a Roma da Mario Draghi. “Abbiamo un esercito forte e moderno – aggiunge – abbiamo già partecipato a molte operazioni della Nato negli ultimi anni”. L’Italia appoggia “con convinzione” la decisione presa dai due paesi baltici e anche il presidente degli Usa, Joe Biden, esprime il suo “forte sostegno”. L’inquilino della Casa Bianca lancia anche un avvertimento alla Russia. “Mentre le loro domande di adesione alla Nato vengono prese in considerazione, gli Stati Uniti lavoreranno con Finlandia e Svezia per rimanere vigili contro qualsiasi minaccia alla nostra sicurezza condivisa e per scoraggiare e affrontare l’aggressione o la minaccia di aggressione”, dichiara. L’ingresso dei due Paesi nell’Alleanza però potrebbe non essere così semplice, o quantomeno non così immediato. Ad opporsi fermamente c’è infatti il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, secondo cui i due stati “sostengono il terrorismo”. Il riferimento è ai curdi del Pkk. Ankara chiede l’estradizione di 30 persone. Una richiesta fino a ora rifiutata dai due Paesi. “Non possiamo dire sì” all’adesione di Svezia e Finlandia finché “continueranno a sostenere i gruppi terroristici” che rappresentano una “minaccia diretta” per la sicurezza nazionale, spiega. “La Nato è un’alleanza per la sicurezza e la Turchia non sarà d’accordo nel metterla a repentaglio”, il pensiero del leader turco.

