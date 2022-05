Provvedimenti di espulsione per 24 diplomatici italiani a Mosca

L’arrivo dell’ambasciatore italiano a Mosca, Giorgio Starace, al ministero degli Esteri russo. Il diplomatico è stato convocato per essere informato in merito alle misure di ritorsione per l’espulsione dei 30 diplomatici russi all’inizio di aprile, decise in seguito ai fatti accaduti in Ucraina. Mosca espellerà 24 dipendenti delle missioni diplomatiche italiane in Russia per rappresaglia in una mossa simile a quella italiana, secondo quanto riferito dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharov.

