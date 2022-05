Le immagini da Mariupol sono state pubblicate dal ministero della Difesa russo

Il ministero della Difesa russo ha pubblicato un video che mostra i militari ucraini lasciare l’acciaieria Azovstal di Mariupol e arrendersi all’esercito russo. Nel filmato si vede un gruppo di soldati tra cui alcune donne, uscire in fila con borse e valigie. I militari, ritenuti prigionieri di guerra, vengono perquisiti e fatti salire sugli autobus. Nelle immagini anche uno dei feriti trasportato via su un’ambulanza. Da Mosca hanno dichiarato che in un solo giorno si sono consegnati 694 combattenti, quasi 1.000 i soldati di Kiev, asserragliati da tempo nell’impianto, che si sono consegnati in una settimana. Non è ancora chiaro quanti combattenti siano ancora presenti nella zona di Azovstal.

