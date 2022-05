Le parole del leader ceceno durante un evento

“Oggi non stiamo combattendo contro l’Ucraina. Stiamo combattendo contro la Nato”. Lo ha detto il leader ceceno Ramzan Kadyrov durante un evento. “La Nato e l’Occidente li stanno armando, i loro mercenari sono lì. Ecco perché non è facile per il nostro Paese, ma è un’esperienza molto bella. Dimostreremo ancora una volta che la Russia non può essere sconfitta”. “Siamo uniti dal nostro Presidente, dalle sue solide politiche, dalla sua sincerità – ha detto – dal vero servizio al nostro Paese e alla nostra gente. E non tutti si rendono conto subito che prende le decisioni giuste, ma alla fine si dimostrano giuste ogni volta”, ha concluso.

