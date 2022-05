Decine i feriti, si indaga sulle ragioni del crollo

Un muro è crollato in una fabbrica di confezionamento del sale nel distretto di Morbi, 215 chilometri a ovest di Gandhinagar, nell’India occidentale, uccidendo almeno 12 lavoratori e ferendone altri 13. I lavoratori che al momento del crollo stavano mettendo sale all’interno dei in sacchi sono stati trovati sepolti e shiacciati dai detriti della parete. Le autorità stanno indagando sulle cause del crollo del muro.

