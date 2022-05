Le autorità stanno allentando le restrizioni ma all'esterno si può stare al massimo due ore

La autorità cinesi hanno annunciato che la trasmissione del coronavirus è stata eliminata a livello di comunità. Per questo motivo alcuni residenti del centro di Shanghai sono potuti uscire dalle loro case, mentre la città sta gradualmente allentato il blocco che ha fermato la maggior parte della popolazione per più di sei settimane. All’esterno si può stare al massimo due ore e per muoversi i residenti hanno bisogno di un permesso di entrata e uscita e devono mostrare il loro codice sanitario verde, registrando ogni loro movimento e sottoponendosi a un costante controllo elettronico del loro stato di salute.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata