Immagine tratta da un video di AP

Secondo lo sceriffo della contea di Harris la sparatoria al mercato all'aperto è nata da una lite

Due persone sono state uccise e altre tre sono state portate in ospedale in seguito a una sparatoria in un mercato delle pulci di Houston. Secondo lo sceriffo della contea di Harris la sparatoria al mercato all’aperto è nata da una lite che ha coinvolto almeno cinque persone, di cui due armate di pistola. Migliaia di persone stavano facendo acquisti al mercato a 14 miglia a nord del centro di Houston quando la sparatoria è iniziata intorno alle 13:00. Sempre secondo lo sceriffo sono stati sparati più colpi e le autorità hanno recuperato due pistole dalla scena del crimine.

