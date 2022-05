Le infrastrutture colpite erano sotto il controllo delle truppe di Mosca

(LaPresse) Il comando delle forze operative speciali ha pubblicato un video in cui l’esercito ucraino fa saltare in aria i ponti ferroviari occupati dai russi nella regione di Luhansk tra le città di Rubizhne e Severodonetsk, lungo circa 13 chilometri. Lo scopo del bombardamento, fanno sapere fonti di Kiev, è dissuadere le forze di occupazione russe dell’attaccare Lysychansk e Severodonetsk. Secondo il capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk, Serhiy Haidai, Kiev controlla adesso il 10% del territorio della regione. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata