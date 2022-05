La Russia ha inflitto danni sul campo ma non è riuscita a guadagnare territori significativi nell'Ucraina orientale, al centro del suo sforzo bellico

(AP) L’esercito russo è impantanato in un conflitto logorante nell’Ucraina orientale. Nel fine settimana ha perso terreno diplomatico, mentre altre due nazioni europee si sono avvicinate all’adesione alla NATO. La Finlandia ha dichiarato di voler aderire all’alleanza, sottolineando come l’invasione russa dell’Ucraina stia cambiando il panorama della sicurezza europea. Qualche ora dopo, il partito di governo svedese ha appoggiato la richiesta di adesione del Paese. Queste mosse sarebbero un duro colpo per il Presidente russo Vladimir Putin, che ha definito una minaccia l’espansione della NATO nell’Europa orientale dopo la Guerra Fredda. Nel frattempo, la Russia ha inflitto danni ma non è riuscita a guadagnare territori significativi nell’Ucraina orientale, ora al centro del suo sforzo bellico.

07h25 Ucraina: Zelensky, negoziati complicati su acciaieria Azovstal

“Negoziati molto complicati e delicati proseguono per salvare la nostra gente di Mariúpol, dall’acciaieria Azovstal”. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto videomessaggio giornaliero. Il presidente dell’Ucraina ha ribadito che sta lavorando affinché i Paesi occidentali rafforzino le sanzioni contro la Russia. “La priorità è l’embargo petrolifero”, ha sottolineato Zelensky .

06h58 Ucraina: Zelensky, ‘operazione speciale’ Russia è fallita, armate in stallo

“Ci stiamo preparando a nuovi tentativi da parte della Russia di attaccare il Donbass, per intensificare in qualche modo il loro attacco nel sud dell’Ucraina”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky convinto che gli occupanti russi siano in una situazione di stallo e che la loro “operazione speciale” sia fallita. “Gli occupanti ancora non vogliono ammettere di essere in un vicolo cieco e che la loro cosiddetta ‘operazione speciale’ è già fallita. Ma verrà sicuramente il momento in cui il popolo ucraino spingerà gli invasori al pieno riconoscimento della realtà”, ha aggiunto Zelensky in un videomessaggio come riportato dal Kiev Independent. “Gli attacchi missilistici russi di oggi sulla regione di Lviv, i bombardamenti di Huliaipil, Severodonetsk, Lysychansk, le città e le comunità della regione di Donetsk, tutta questa brutalità degli occupanti che l’Ucraina sta vivendo ogni giorno, porteranno solo al fatto che i soldati russi che sopravvivranno porteranno questo male indietro”, ha aggiunto. “Lo porteranno in Russia, perché si ritireranno. È così che finirà tutta la febbrile attività dell’esercito russo”, è convinto il presidente.

06h50 Ucraina: Kiev, 9 feriti per bombe su ospedale a Severodonetsk

Il governatore dell’Oblast di Luhansk Serhiy Haidai ha riferito che la Russia ha attaccato la città di Sieverdonetsk 11 volte con sistemi di artiglieria nelle ultime 24 ore. Nove persone sono rimaste ferite e ora sono curate in un “ospedale in rovina”. Sempre secondo il governatore Haidai, le truppe russe hanno preso di mira anche un edificio residenziale. Lo stesso funzionario ha poi chiarito che le forze armate ucraine controllano comunque Lysychansk, Sievierodonetsk e la periferia di Rubizhne. . “L’Ucraina controlla il 10% dell’Oblast’ di Luhansk”, ha aggiunto il governatore come riportato dal Kiev Independent.

06h00 Kiev: Donbass, colpiti impianto chimico e 11 grattacieli

Nel fine settimana, le forze russe hanno colpito un impianto chimico e 11 grattacieli a Siverodonetsk, nel Donbass, ha dichiarato il governatore regionale Serhii Haidaii. I missili russi hanno anche distrutto “infrastrutture militari” nel distretto di Yavoriv, nell’Ucraina occidentale, vicino al confine con la Polonia, ha detto il governatore della regione di Lviv. Lviv è un punto di accesso per le armi fornite dall’Occidente all’Ucraina.

