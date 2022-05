"Abbiamo lunga storia di collaborazione ed esercitazioni, questo facilita negoziati"

La premier svedese Magdalena Andersson ha annunciato che la Svezia si unirà alla Finlandia nella richiesta di adesione alla Nato. “Informeremo la Nato che vogliamo diventare un membro dell’alleanza”, ha dettola primo ministro svedese. “Dopo il dibattito in Parlamento, abbiamo tenuto una riunione extra governativa, durante la quale abbiamo preso due decisioni. In primo luogo, il governo ha deciso di informare la Nato che la Svezia desidera diventare un membro dell’alleanza. Dopo inizieranno i negoziati per l’adesione. La Svezia e la Nato – ha spiegato Andersson – hanno una lunga storia congiunta di cooperazione, esercitazioni e sforzi internazionali, questo dovrebbe facilitare tali negoziati. La Svezia poi confermerà il suo desiderio e la sua capacità di essere un membro Nato attraverso una dichiarazione scritta di intenzione. Infine i paesi membri decideranno di redigere una dichiarazione di adesione, che consentirà alla Svezia di diventare un membro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata