Il segretario di Stato americano al termine del vertice a Berlino

Gli Stati Uniti “sostengono in modo forte” l’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, parlando in conferenza stampa al termine del vertice Nato di Berlino. Blinken inoltre ha assicurato che nell’ambito dell’Alleanza c’è un “consenso molto forte” per consentire l’ingresso dei due Paesi e si è detto “fiducioso” che appunto si raggiungerà.

