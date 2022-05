Due diverse sparatorie hanno portato al ferimento di 20 persone

(LaPresse) Venti persone sono rimaste ferite durante due diverse sparatorie avvenute e Milwuakee vicino a dove migliaia di persone hanno visto il match di semifinale della Eastern Conference NBA tra i Bucks e i Boston Celtics Game, nel quale i primi hanno perso. La prima sparatoria è avvenuta adiacente al Deer District, un quartiere dei divertimenti con numerosi bar e ristoranti dove spesso si radunano grandi folle per i grandi eventi sportivi. I vigili del fuoco di Milwaukee hanno affermato che le autorità hanno portato due persone in ospedale, un uomo di 30 anni e una ragazza di 16 anni, e con loro un terzo ferito. Altre diciassette persone sono rimaste ferite in una seconda sparatoria circa due ore dopo, avvenuta a pochi isolati di distanza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata