Decine le persone ustionate, 2 arresti: mancavano requisiti antincendio

Sono almeno le 27 vittime di un incendio scoppiato venerdì sera in un edificio nella zona ovest di Delhi, in India. A bruciare uno stabile di 4 piani che ospitava uffici e negozi senza scale di sicurezza e requisiti anti incendio. Arrestati i due proprietari, decine le persone trasferite in ospedale e gravemente ustionate dalle fiamme.

