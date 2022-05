Possibile collegamento con un altro omicidio

La polizia di Southyorkshire ha fermato un uomo di 26 anni, Warsame Ibrahim, per un tentato omicidio con accoltellamento ai danni di un 29enne avvenuto a Sheffield nel Regno Unito l’11 maggio, nelle stesse ore in cui ha perso la vita il pizzaiolo 34enne originario di Mesagne, in provincia di Brindisi, Carlo Giannini che è stato trovato cadavere la mattina molto preso del 12 maggio a Manor Fields Park, fuori City Road.

Le indagini della polizia inglese stanno cercando di capire se Ibrahim è lo stesso uomo che ha aggredito uccidendo il ristoratore italiano o se i due casi sono scollegati. Insieme a lui è stata fermata anche una donna di 29 anni mentre il ragazzo ferito mercoledì a Wilcox Road è in condizioni di salute stabili dopo il ricovero in ospedale.

