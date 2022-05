Il presidente turco accusa i due paesi di ospitare organizzazioni terroristiche

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la Turchia “non è favorevole” all’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. In quanto membro dell’Alleanza atlantica, Ankara potrebbe porre il veto all’ingresso dei due paesi. Per Erdogan Helsinki e Stoccolma ospiterebbero organizzazioni terroristiche come il Pkk.

