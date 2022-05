Il ministro degli Esteri russo in Tagikistan

“L’Unione europea da piattaforma economica costruttiva, così come è stata creata, si è trasformata in un attore aggressivo e bellicoso che sta già dichiarando le sue ambizioni ben oltre il continente europeo”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in visita a Dushanbe, in Tagikistan.

