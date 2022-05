L’Italia accoglie e saluta gli sforzi seri e credibili del Marocco per la soluzione della questione del Sahara, ha sottolineato a Marrakech il Ministro degli Affari Esteri italiano, Luigi Di Maio.

“Ho elogiato gli sforzi seri e credibili del Marocco per la risoluzione della questione del Sahara nell’ambito delle Nazioni Unite”, ha sottolineato il capo della diplomazia italiana in un comunicato alla stampa al termine del colloquio con il Ministro degli Affari Esteri, Sig. Nasser Bourita.

In tal senso, il Ministro Di Maio ha anche ribadito “il pieno appoggio dell’Italia agli sforzi del Segretario Generale delle Nazioni Unite e del suo inviato personale Staffan de Mistura per raggiungere una soluzione politica, giusta, realistica, duratura e reciprocamente accettabile sulla questione del Sahara, sulla base del compromesso, e in accordo con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed in particolare la risoluzione 2602”.

Ha inoltre invitato tutte le parti a “rinnovare il proprio impegno in uno spirito di realismo e di compromesso”.

La dichiarazione del Ministro italiano arriva in concomitanza con la riunione della coalizione internazionale anti-daesh a Marrakech, dove da Amsterdam a Bucarest e da Belgrado a Nicosia, passando per Il Cairo, Riad, Manama, Niamey o Conakry, il piano di autonomia marocchino è stato al centro di un’azione diplomatica, che ha visto rafforzato il sostegno internazionale.

L’espressione di queste posizioni giunge sulla scia della dinamica internazionale di sostegno al piano di autonomia marocchino, fortemente sostenuta anche dai Paesi Arabi e Africani e coronata dal sostegno espresso da Stati Uniti, Francia, Germania, e la Spagna.

