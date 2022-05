Il premier italiano ha parlato dalla serata di gala dell'Atlantic Council a Washington. Sul campo si continua a combattere

08h49 Ucraina: Onu, 3.496 civili uccisi da inizio conflitto

Sono 3.496 i civili morti in Ucraina dall’inizio del conflitto mentre i feriti sono 3.760. Sono i dati forniti dall’agenzia dei diritti umani dell’Onu. Le Nazioni Unite spiegano però che il numero reale è da considerarsi decisamente più alto.

08h12 Kiyv Indipendent: Un morto per bombardamento a Dnipropetrovsk

Il governatore dell’Oblast di Dnipropetrovsk Valentyn Reznichenko ha riferito di un bombardamento russo a Zelenodolsk. Ci sarebbero un morto e un ferito.

02h14 Ucraina: Draghi, fare tutto il possibile per cessate il fuoco e pace duratura

“Dobbiamo continuare a sostenere il coraggio degli ucraini, mentre combattono per la loro libertà e per la sicurezza di noi tutti”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, nel discorso pronunciato in occasione della serata di gala organizzata dall’Atlantic Council. “Dobbbiamo continuare ad infliggere costi alla Russia, agendo rapidamente con l’ultimo pacchetto di sanzioni”, ha proseguito il premier, aggiungendo che “dobbiamo anche fare tutto il possibile per raggiungere un cessate il fuoco e una pace duratura”. Draghi ha poi ribadito che “spetterà agli ucraini e a nessun altro decidere i termini di questa pace”.

01h51 Ucraina: Draghi, servirà Piano Marshall per ricostruzione

Per l’Ucraina ci sarà bisogno di un “Piano Marshall” per la ricostruzione. Lo ha proposto il premier Mario Draghi, in occasione della serata di gala dell’Atlantic Council a Washington, che lo ha visto premiato per la sua “leadership internazionale”.

00h59 Ucraina: Zelensky, nuovi aiuti Usa sostegno a nostro paese e democrazia globale

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato la Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti per aver approvato un pacchetto da 40 miliardi di dollari “di sostegno al nostro stato e alla democrazia globale”, ha scritto su Telegram. Il pacchetto deve ancora essere approvato dal Senato prima di essere firmato dal presidente Joe Biden. “Sono grato al popolo americano ea tutti i nostri amici al Congresso e all’amministrazione per il loro sostegno”, ha aggiunto.

