Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha ribadito mercoledì a Marrakech il sostegno del suo Paese all’integrità territoriale del Regno.

“Vorrei ribadire la posizione di principio della Turchia a favore dell’integrità territoriale e della sovranità dei Paesi e riaffermare il sostegno della Turchia alla sovranità e all’integrità territoriale del fraterno Marocco”, ha dichiarato il capo della diplomazia turca durante un briefing stampa congiunto con il Ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e dei Marocchini residenti all’estero, Nasser Bourita, a Marrakech. Nasser Bourita, al termine del colloquio tenutosi a margine della riunione ministeriale della Coalizione globale contro Daech.

Ringraziando il Marocco per aver invitato la Turchia a questo conclave internazionale, a cui hanno partecipato 79 Paesi, Cavusoglu ha sottolineato la convergenza di vedute tra i due Paesi su una serie di questioni regionali.

Il capo della diplomazia turca ha inoltre affermato che questo incontro giunge in un momento importante, alla luce della persistente minaccia delle organizzazioni terroristiche in Africa e in Asia.

Da parte sua, Bourita ha affermato che il Marocco “apprezza la posizione della Turchia sulla questione del Sahara”, aggiungendo che “noi, a nostra volta, sosteniamo la Turchia nelle sue questioni fondamentali”.

“In conformità con le alte istruzioni di Sua Maestà il Re e di Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica, stiamo lavorando per rafforzare le relazioni bilaterali in tutti i settori”, ha detto Bourita, aggiungendo che i due Paesi “amici e partner” sono in consultazione permanente su una serie di questioni, tra cui il dossier libico.

Ha inoltre sottolineato che questo incontro bilaterale è stato un’opportunità di scambio su molte questioni internazionali e regionali, osservando che la Turchia è un “attore attivo in molte organizzazioni internazionali”.

In questo senso, Bourita ha osservato che le due parti hanno concordato di scambiarsi visite, convocare il comitato economico congiunto e aumentare gli incontri tra il settore privato dei due Paesi.

Ha inoltre aggiunto che i due Paesi condividono opinioni su una serie di questioni regionali e internazionali.

