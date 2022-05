Il fuoco è partito da Laguna Niguel e si è esteso per circa 80 ettari

(LaPresse) Un maxi incendio è scoppiato nel Sud della California, vicino a Los Angeles, bruciando almeno 20 abitazioni all’interno di strutture di lusso sulla costa. Il fuoco è cresciuto per via del vento forte che arrivava dall’Oceano. Non ci sarebbero feriti, ma diverse vie sono state evacuate completamente. Il fuoco è partito da Laguna Niguel e si è esteso per circa 80 ettari ma il vento ha fatto sì che il fumo si espandesse per una zona ancora più ampia.

