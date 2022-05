La nuova posizione dell'Aia arriva sulla scia del sostegno espresso da Stati Uniti, Germania, Spagna e Filippine a favore dell'iniziativa d'autonomia presentata dal Marocco

I Paesi Bassi hanno considerato, mercoledì, il piano d’autonomia presentato nel 2007 dal Marocco, come “un contributo serio e credibile al processo politico condotto dall’ONU” per trovare una soluzione alla questione del Sahara.

Con questa nuova posizione, espressa nella dichiarazione congiunta rilasciata dopo i colloqui tra il ministro degli affari esteri, della cooperazione africana e dei marocchini residenti all’estero, Nasser Bourita, ed il suo omologo olandese, Wopke Hoekstra, i Paesi Bassi si sono chiaramente uniti alla dinamica internazionale di sostegno al piano marocchino d’autonomia per chiudere definitivamente la disputa sul Sahara.

La nuova posizione dell’Aia arriva sulla scia del sostegno espresso da Stati Uniti, Germania, Spagna e Filippine a favore dell’iniziativa d’autonomia presentata dal Marocco nel 2007 come unica base per chiudere questa controversia.

Nel comunicato congiunto, che ha sancito i colloqui Bourita-Hoekstra, i Paesi Bassi e il Marocco hanno riaffermato il loro sostegno all’inviato personale del segretario generale dell’ONU per il Sahara, Staffan de Mistura, e i suoi sforzi per perseguire “un processo politico mirante a raggiungere una soluzione politica giusta, duratura e reciprocamente accettabile”, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, nonché agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

L’incontro di Bourita con il capo della diplomazia olandese ha avuto luogo mercoledì a Marrakech a margine della riunione ministeriale della Coalizione globale anti-Daech.

