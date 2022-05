Lo ha detto il presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa all'ambasciata d'Italia, dopo l'incontro di ieri alla Casa Bianca

“L’incontro con il presidente Joe Biden è andato “molto bene”. Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa all’ambasciata d’Italia, dopo l’incontro di ieri alla Casa Bianca. Il presidente Usa, ha detto il premier, “ha ringraziato l’Italia per essere un partner forte, affidabile, credibile e io l’ho ringraziato per il ruolo di leadership che sta esercitando e per la grande collaborazione con tutti gli alleati”, ha aggiunto il premier spiegando che con il presidente Biden “siano stati d’accordo sul sostegno all’Ucraina e nel fare pressioni su Mosca”, ma “occorre anche cominciare a chiedersi come si costruisce la pace”. “Il percorso negoziale è molto difficile, il primo punto è come costruire questo percorso negoziale”, ha aggiunto il premier. “Bisogna cercare la pace, chiunque sia la persona o le persone coinvolte in questo. Non che cerchi affermazioni di parte, non che cerchi di vincere, La vittoria non è definita. Per gli ucraini sì, significa respingere l’invasione ma per gli altri?”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata