Jenin: in un video i miliziani aprono il fuoco nel raid un cui è morta Shireen Abu Akleh

Una nota giornalista di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco mentre seguiva un raid israeliano a Jenin, in Cisgiordania. L’emittente qatariota e l’Autorità nazionale palestinese hanno accusato l’esercito israeliano. Il governo di Gerusalemme respinge le accuse e sostiene che è probabile che la reporter sia stata colpita da fuoco palaestinese. Poi chiede un’inchiesta congiunta, rifiutata dall’Autorità nazionale palestinese. In un video rilanciato da vari media israeliani i miliziani palestinesi sparano e poi sostengoni di aver ferito un soldato. L’esercito dello stato ebraico ha fatto sapere che nell’operazione non ci sono stati feriti tra i suoi uomini.

