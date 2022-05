La donna, che ha aiutato l'uomo ad evadere, si è sparata e ora è gravemente ferita

(LaPresse) E’ finita dopo 10 giorni la fuga di una ex agente di una prigione dell’Alabama e del detenuto che la donna aveva aiutato ad evadere. I due sono stati arrestati vicino a Evansville, in Indiana, dopo un inseguimento in auto, finito col pick up su cui viaggiava la coppia andato distrutto. Casey White, condannato a 75 anni per tentato omicidio e in attesa di un processo per omicidio, si è arreso mentre Vicky White, stesso cognome dell’uomo ma nessuna parentela, è stata portata in ospedale in gravi condizioni. L’ex poliziotta infatti si sarebbe sparata prima della cattura. I due erano i protagonisti di una caccia all’uomo che andava avanti dal 29 aprile scorso quando Vicky, in servizio presso la prigione della contea di Laurerdale, ha aiutato il 38enne ad orchestrare l’evasione. La funzionaria del penitenziario aveva riferito ai colleghi che stava portando il detenuto in tribunale per una perizia psichiatrica e invece sono fuggiti. Secondo alcuni testimoni i due avevano una relazione da tempo.

