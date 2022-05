Il ministro degli Esteri russo in Algeria: "Borrell deve ricordarsi che non è un capo militare dell'Unione Europea"

L’Unione Europea “non ha praticamente una politica estera indipendente e si appoggia interamente sulla linea di Washington”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in una conferenza stampa dopo la sua visita in Algeria. Inoltre Lavrov si è rivolto al capo della diplomazia europea, Josep Borrell, dicendogli di non dimenticare che lui è “il principale diplomatico, non un capo militare dell’Unione europea”.

