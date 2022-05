Le parole dell'erede al trono: "Il governo britannico avrà un ruolo di primo piano nella difesa della democrazia nel mondo"

Carlo, principe di Galles ed erede al trono, è arrivato in Parlamento per leggere per la prima volta il Queen’s Speech, il discorso della regina, in cui viene esposto il programma del governo in occasione della tradizionale apertura della nuova sessione del Parlamento. La regina, che ha 96 anni, ha saltato l’inaugurazione solo due volte, quando era incinta del principe Andrea e del principe Edoardo, nel 1959 e nel 1963. Parteciperà anche il principe William, secondo in linea di successione al trono.

Il governo britannico “avrà un ruolo di primo piano nella difesa della libertà e della democrazia nel mondo”. Lo ha detto il principe Carlo leggendo a Westminster il ‘ Queen’s Speech’. Il governo aiuterà ad “alleggerire il costo della vita per le famiglie” e “lavorerà per mantenere una Nato unita”. “Il governo di Sua Maestà continuerà a cogliere le opportunità dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, per sostenere la crescita economica. Le normative sulle imprese saranno abrogate e riformate”.

Carlo ha poi spiegato che “Il continuo successo e l’integrità dell’intero Regno Unito sono di fondamentale importanza per il mio governo, daremo la priorità al sostegno all’accordo di Belfast e alle sue istituzioni”.

