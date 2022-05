Divieto di uscire di casa e di ricevere consegne considerate non essenziali

Ancora restrizioni a Shanghai, la città più grande della Cina, che stava per uscire da un mese di lockdown dopo che nelle ultime settimane le autorità avevano concesso ad alcui residenti di uscire per fare acquisti limitati: frustrazione fra i cittadini che hanno ricevuto ordine di rimanere a casa e che non possono ricevere consegne “non essenziali”. Misure che potrebbero essere estese a seconda dei risultati dei test. In tutta la città, squadre in tute bianche protettive hanno iniziato a entrare nelle case delle persone contagiate dal coronavirus per spruzzare disinfettante.

