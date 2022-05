La visita del presidente del Consiglio europeo in occasione della Giornata dell'Europa

(LaPresse) “Sono venuto qui a Odessa in occasione della Giornata dell’Europa con un semplice messaggio: non siete soli. Siamo con voi e lo saremo per tutto il tempo necessario”. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in un video messaggio sul suo profilo twitter da Odessa dove si è recato in visita. “Vi aiuteremo a costruire un paese moderno e democratico pronto ad abbracciare con fiducia il vostro futuro europeo”, ha aggiunto.

