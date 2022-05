Manifestanti protestano davanti agli uffici di presidente e primo ministro

In Sri Lanka le autorità hanno dispiegato centinaia di soldati armati nella capitale Colombo alcune ore dopo che sostenitori del governo hanno attaccato manifestanti che protestavano davanti agli uffici di presidente e primo ministro. I dimostranti, parlando in tv, hanno accusato la polizia di non essere intervenuta per evitare l’aggressione, nonostante venerdì abbia invece usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua contro le proteste.

