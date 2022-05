In salvo 300 persone dall'acciaieria. I soldati asserragliati negli edifici: "Non lasciateci morire". Nato: "Non accetteremo mai l'annessione della Crimea da parte di Mosca"

È il 74esimo giorno di guerra in Ucraina.

IN AGGIORNAMENTO

09h19 Mattarella, guerra brutale scatenata da Russia

“In queste giornate, caratterizzate dalla violenza e dalla brutalità della guerra scatenata dalla Federazione Russa nei territori dell’Ucraina, non possiamo fare a meno di ricordare in particolare i soldati italiani vittime della Seconda guerra mondiale. Alla loro memoria, al loro sacrificio e a quello di tutti i caduti delle nostre Forze Armate, ai sentimenti di pace che maturarono dolorosamente in quel conflitto e che ci hanno restituito un’Europa priva di guerre per oltre mezzo secolo, dedichiamo questo giorno, insieme all’augurio più intenso per il successo dell’evento”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, in occasione della 93/ma adunata nazionale delle Penne nere.

09h10 Zelensky, visita di Biden sarebbe importante

“E’ importante. Penso sia molto importante, perché credo che Biden sia il presidente della civiltà democratica più grande della nostra società, gli ucraini lo considerano tale”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha risposto in un’intervista a Fox News su quanto sia importante che l’omologo statunitense, Joe Biden, si rechi in visita nel Paese in guerra e veda che cosa è accaduto a Bucha e Borodyanka. “Gli ucraini vedono” gli Usa “come loro partner strategico, sarebbe un grande e importante segnale se lui venisse. Johnson è venuto. Sarebbe anche un bene” per Biden vedere l’Ucraina, ha aggiunto Zelensky.

08h55 Petrocelli, fermare invio armi e togliere fiducia a Draghi

“L’unica scelta politica vera è fermare l’invio di tutte le armi e togliere la fiducia a Draghi. Tutto il resto sono chiacchiere e propaganda elettorale, perché TUTTI i partiti hanno votato la delega in bianco per armare l’Ucraina fino a dicembre 2022”. Lo scrive su Twitter il presidente della commissione esteri di Palazzo Madama, il senatore M5s Vito Petrocelli.

07h33 Sirene antiaeree in quasi tutte le regioni

“Allarmi di raid aerei si attivano in quasi tutte le regioni dell’Ucraina”. Lo riporta su Twitter il Kyiv Independent.

07h00 Almeno 2 morti in bombardamento scuola a Lugansk

È di almeno 2 morti il bilancio provvisorio del bombrdamebnto della scuola a Belohorivka, a Lugansk. É quanto riferisce l’agenzia di stampa Unian. L’incendio divampato in seguito al bombardamento della scuola, dove avevano trovato rifugio circa 90 persone, è stato domato e i corpi senza vita di due persone sono stati estratti dalle macerie.

01h00 Zelensky, prepariamo seconda fase evacuazione Azovstal

L’Ucraina sta preparando la seconda fase della missione di evacuazione dall’Azovstal: feriti e medici, e sono in corso i lavori per rimuovere i militari dall’impianto. È quanto fa sapere il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, in un video di diffuso su Telegram, citato da Ukrinform. È in preparazione la prosecuzione dei corridoi umanitari per i residenti di Mariupol e degli insediamenti circostanti. “Stiamo attualmente preparando la seconda fase della missione di evacuazione: i feriti e i medici – ha affermato – Certo, se tutti rispettano gli accordi. Certo, se non ci sono bugie. Certo, stiamo lavorando per evacuare i nostri militari, eroi che stanno difendendo Mariupol. È estremamente difficile. Sono sicuro che tutti capiscono il motivo principale di questa difficoltà, oltre a dove sta il motivo. Ma non perdiamo la speranza. Non ci fermiamo. Ogni giorno cerchiamo un’opzione diplomatica che può funzionare”.

