Il Pontefice al termine dell'Angelus: "La guerra è pazzia"

“Le armi non portano mai la pace. Preghiamo affinché i responsabili delle nazioni non perdano il fiuto della gente che vuole la pace”. Lo ha detto Papa Francesco, al termine dell’Angelus, in piazza San Pietro. “Affido alla Vergine Marina le sofferenze e le lacrime del popolo ucraino di fronte alla pazzia della guerra”, ha aggiunto Bergoglio.

