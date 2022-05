Il video diffuso dal Comando operativo sud delle forze armate di Kiev

L’esercito ucraino ha diffuso un video che mostra un elicottero russo colpito sull’Isola dei Serpenti, nel Mar Nero, in mano alle forze di Mosca. Il video è stato pubblicato dal Comando operativo sud delle forze armate ucraine. L’elicottero era in volo sull’isola forse per aiutare le truppe ferite negli attacchi del giorno prima. Il video corrisponde alle foto satellitari analizzate dall’Associated Press, che mostrano l’Ucraina che prende di mira l’isola nel tentativo di ostacolare gli sforzi della Russia per controllare il Mar Nero.

