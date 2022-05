L'edificio colpito durante un raid dei russi nella regione di Kharkiv

Un piccolo museo dedicato alla vita e alle opere del filosofo e teologo ucraino Hryhorij Skovoroda è stato distrutto a causa di un attacco missilistico russo nella regione di Kharkiv. Sabato 7 maggio l’Associated Press ha accompagnato i lavoratori del museo al sito delle rovine, dove alcuni dei lavori personali di Skovoroda e degli strumenti musicali da lui suonati giacevano in un mucchio carbonizzato. Una statua in gesso di Skovoroda è miracolosamente “sopravvissuta” ai bombardamenti e al successivo incendio, restando praticamente intatta. Nato nel 1722, Skovoroda visse una vita monastica di semplicità e dedizione alla fede. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha iniziato il suo ultimo discorso quotidiano parlando del bombardamento. “Il filosofo e poeta che visse nel XVIII secolo ha insegnato alle persone quale sia il vero atteggiamento cristiano nei confronti della vita. Ebbene, i musei e l’atteggiamento cristiano nei confronti della vita sembrano essere un terribile pericolo per la Russia moderna”.

