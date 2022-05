Il presidente ucraino si rivolge al cancelliere tedesco: "L'invito è valido da un po' di tempo"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato il cancelliere tedesco Olaf Scholz a fare un “passo potente” e a recarsi a Kiev il 9 maggio. “È stato invitato, l’invito è aperto, da un po’ di tempo. È invitato a venire in Ucraina, può fare questo passo politico molto potente: venire qui a Kiev il 9 maggio. Non ho bisogno di spiegarne il significato, penso che ne sia ben consapevole”, ha detto Zelensky in un discorso ai rappresentanti di Chatham House.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata