Le celebrazioni andranno in scena il prossimo 9 maggio

A Mosca nella piazza Rossa sono andate in scena le prove generali della parata del Giorno della Vittoria in programma il 9 maggio nella capitale. Secondo i media russi, più di 11.000 soldati prenderanno parte alle manifestazioni per la più grande festa patriottica del calendario russo, che segna il trionfo dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista.

