Le parole del vice capo del dipartimento informazioni del ministero degli Esteri russo

“L’uso di armi nucleari da parte della Russia in Ucraina è impossibile, in quanto non corrisponde ai compiti dell’operazione militare speciale”. Lo ha affermato al termine di un briefing a Mosca il vicedirettore del Dipartimento dell’informazione e della stampa del ministero degli Esteri russo Aleksey Zaitsev. “La Russia aderisce fermamente al principio che non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare, e che non dovrebbe essere scatenata”, ha aggiunto Zaitsev.

