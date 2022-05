La città portuale è quasi tutta nelle mani di Mosca mentre si continua a combattere nell'acciaieria

Lavoratori municipali e volontari in azione a Mariupol per pulire dalle macerie il centro della città, devastato dai combattimenti, in vista delle celebrazioni russe per il Giorno della Vittoria di lunedì. Alzate anche diverse bandiere bianche, rosse e blu. Mosca ha il controllo di quasi tutta la città portuale con i combattenti ucraini che stanno resistendo solo nella zona dell’acciaieria Azovstal. Il Giorno della Vittoria è la più grande festa patriottica del calendario russo, e segna il trionfo dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista.

