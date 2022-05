L'ambasciatrice americana all'Onu: "La Russia ha mentito al Consiglio di sicurezza, abbiamo conferme di fosse comuni a Bucha". Orban: "Inaccettabile proposta Ue su sanzioni a petrolio russo". La Cnn: Intelligence Usa aiutò Kiev a individuare la nave Moskva

72 giorno di guerra in Ucraina. “Mosca ha mentito al Consiglio di sicurezza dell’Onu più volte”. Parole dell’ambasciatrice americana all’Onu, Linda Thomas-Greenfield. “La Russia – ha detto – ha violato la Carta delle Nazioni Unite e ignorato l’appello globale alla fine della guerra”. E ancora: “Abbiamo immagini che confermano la presenza di fosse comuni a Bucha”. Intanto Zelensky ripete con forza che l’esercito russo continua a bombardare l’acciaieria Azovstal anche se “i civili devono ancora essere evacuati”. “Donne e tanti bambini sono ancora lì – ha affermato il presidente ucraino – Immaginate l’inferno: più di due mesi di continui bombardamenti e morte”. In mattinata è prevista una nuova evacuzione di civili da Mariupol.

12h33 Borrell, Ue non combatte contro Russia

“Non mi piace sentire che c’è una guerra della Russia contro l’Occidente. Non si può utilizzare la forza per occupare un paese vicino. La carta dell’Onu è chiara. Non stiamo combattendo contro la Russia ma stiamo difendendo l’Ucraina, che significa difendere l’ordine internazionale”. Lo ha detto Josep Borrell, Altro rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, intervenendo questa mattina ai lavori di ‘The State of the Union’, in corso a Firenze.

12h30 Pechino, con Mosca rafforzeremo cooperazione tenico-militare

“La cooperazione tecnico-militare è una delle tante aree di interazione tra Cina e Russia e riflette pienamente l’alto livello di partenariato nella cooperazione strategica e il grado di fiducia reciproca tra i nostri paesi”, “la Cina attribuisce grande importanza alla cooperazione con la Russia nel settore tecnico-militare e collaborerà con Mosca per promuovere questa cooperazione a un livello più alto e su una scala più ampia”. Lo ha detto l’ambasciatore cinese in Russia Zhang Hanhui in un’intervista alla Tass.

12h25 Pechino, cooperazione con Mosca non influenzata da fattori esterni

“La cooperazione tra Mosca e Pechino in ambito scientifico e tecnico non è influenzata da fattori esterni”. Lo ha detto l’ambasciatore cinese in Russia Zhang Hanhui in un’intervista alla Tass. “La cooperazione bilaterale in ambito scientifico e tecnologico si sta sviluppando secondo il modello dell’innovazione scientifica e tecnologica, e viene condotta in modo indipendente senza l’influenza di altri fattori. Le due parti continueranno a promuovere la cooperazione in questo campo nello spirito del reciproco vantaggio”, ha affermato l’ambasciatore.

12h22 Borrell, Putin rimasto sorpreso da risposta unitaria Ue

“Non mi aspettavo questa guerra come invece se l’aspettavano gli americani. Ma poi lo stesso Putin è rimasto sorpreso di come l’Ue ha risposto in maniera unitaria”. Lo ha detto Josep Borrell, Altro rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, intervenendo questa mattina ai lavori di ‘The State of the Union’, in corso a Firenze.

12h20 Papa, guerra interpella coscienza ogni cristiano

“Prima ancora che l’emergenza sanitaria finisse, il mondo intero si è trovato ad affrontare una nuova tragica sfida, la guerra attualmente in corso in Ucraina”. Così Papa Francesco nel corso dell’udienza con i partecipanti alla sessione plenaria del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani.”Dopo la fine della seconda guerra mondiale – aggiunge – non sono mai mancate guerre regionali, tanto che io ho spesso parlato di una terza guerra mondiale a pezzetti, sparsa un po’ ovunque. Tuttavia, questa guerra, crudele e insensata come ogni guerra, ha una dimensione maggiore e minaccia il mondo intero, e non può non interpellare la coscienza di ogni cristiano e di ciascuna Chiesa”, conclude.

12h18 Borrell, Ungheria contro embargo petrolio? Arriveremo ad accordo

“Gli ambasciatori stanno lavorando a un accordo tecnico sulle sanzioni. Collegare l’embargo sul petrolio con qualcosa che non ha nulla a che fare è inaccettabile. Credo che gli ungheresi stiano giocando e che alla fine arriveremo a un compromesso”. Lo ha detto Josep Borrell, Altro rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, intervenendo questa mattina ai lavori di ‘The State of the Union’, in corso a Firenze.

12h15 Von der Leyen, stop petrolio ha un prezzo, ma più alto per Cremlino

“Ho detto subito che (l’embargo al petrolio) non sarebbe stato facile. Ma non possiamo continuare a inviare ingenti somme di denaro a un paese che sta conducendo una guerra ingiustificata ai nostri vicini. L’esportazione di petrolio e anche di prodotti derivati dal petrolio come diesel e olio combustibile è una delle principali fonti di reddito del Cremlino. L’indipendenza dall’arbitrarietà della Russia e dalle sue materie prime richiede naturalmente anche da noi un prezzo. Ma il prezzo per il Cremlino è molto più alto”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al Leserkongress 2022 organizzato dal Frankfurter Allgemeine.

12h10 Von der Leyen, nostra risposta plasmerà prossimi decenni

“L’importanza dell’aggressione russa per l’Europa e per le altre democrazie del mondo difficilmente può essere sopravvalutata. Perché dobbiamo essere chiari su una cosa: l’Ucraina non riguarda solo il destino dei nostri vicini e del loro popolo coraggioso. Anche per noi, anche per l’Unione Europea, c’è in gioco una cifra incredibile”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al Leserkongress 2022 organizzato dal Frankfurter Allgemeine.

12h05 Medvedev, Orban coraggioso su embargo energia russa

Il primo ministro ungherese Viktor Orban “ha fatto un passo coraggioso” quando ha annunciato il suo rifiuto di sostenere le sanzioni anti-russe per la crisi Ucraina, in particolare quelle contro il patriarca di Mosca Kirill. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev sul suo canale Telegram, citato da Ria Novosti. “Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha fatto un passo coraggioso in un’Europa senza voce. Si è rifiutato di sostenere l’embargo energetico che è distruttivo per l’economia del suo Paese e le folli sanzioni contro le figure religiose”, ha osservato l’ex presidente, “i leader europei più assennati” sono “stanchi di spostarsi in silenzio sulla scogliera insieme a tutto il gregge europeo sterilizzato, che viene condotto al macello da un pastore americano”.

12h00 Speranza parla con omologo Kiev, garantite cure a profughi

Si è svolto questa mattina in videoconferenza un incontro tra il ministro della Salute, Roberto Speranza e il ministro ucraino, Victor Liashko. I ministri hanno avuto uno scambio di vedute sulle conseguenze causate dal conflitto sul servizio sanitario nazionale ucraino. Speranza ha garantito “massima apertura degli ospedali italiani ad accogliere cittadini ucraini in fuga dalla guerra e bisognosi di cure”. È stata inoltre confermata la disponibilità alla partecipazione dell’Italia al processo di ricostruzione dell’Ucraina dopo la fine del conflitto.

11h55 Orban, embargo a petrolio russo bomba atomica su economia ungherese

Un embargo dell’Unione europea sul petrolio russo equivarrebbe a sganciare una “bomba atomica” sull’economia ungherese e non può essere accettato. Lo ha affermato il primo ministro Viktor Orban parlando alla radio di stato. Orban ha ribadito le precedenti dichiarazioni secondo cui l’Ungheria non sosterrà il nuovo round di sanzioni dell’Ue contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina se includono il divieto al petrolio russo. La geografia del paese e le infrastrutture energetiche esistenti rendono impossibile lo stop del petrolio russo, “non possiamo accettare una proposta che ignori questa circostanza perché nella sua forma attuale equivale a una bomba atomica sganciata sull’economia ungherese”, ha affermato Orban.

11h50 Usa, garantiremo sicurezza Svezia e Finlandia fino ad adesione Nato

Gli Stati Uniti sono fiduciosi di poter affrontare qualsiasi problema di sicurezza che Svezia e Finlandia potrebbero avere nel periodo di tempo che intercorre tra la loro domanda di adesione alla Nato e il loro ingresso nell’Alleanza. “Siamo fiduciosi che potremmo trovare il modo di affrontare qualsiasi preoccupazione che entrambi i paesi possano avere nel periodo di tempo tra una domanda di adesione alla Nato e l’adesione formale all’alleanza”, ha detto il portavoce del Pentagono John F. Kirby in conferenza stampa.

11h45 Viminale, in Italia 109.325 profughi di cui 37.932 minori

Sono 109.325 i profughi ucraini arrivati finora in Italia: 56.817 donne, 14.576 uomini e 37.932 minori. Rispetto a ieri l’incremento è di 928 ingressi nel territorio nazionale. Le destinazioni principali sono Milano, Roma, Napoli e Bologna. Lo rende noto il Viminale.

11h35 Amnesty, Russia deve rispondere di crimini di guerra

L’organizzazione riferisce di aver raccolto prove e testimonianze in otto città vicino a Kiev, tra cui Bucha. Dopo che le forze russe si sono ritirate da Bucha ad aprile, i cadaveri sono stati trovati distesi per strada, molti con le mani legate dietro la schiena e in fosse comuni. Il governatore regionale di Kiev, Oleksandr Pavlyuk, ha riferito che nella regione sono stati trovati almeno 1.235 corpi di civili.

11h30 Borrell, serve esercito europeo ma è più difficile di moneta unica

“Se vogliamo essere più forti, dal punto di vista militare, dobbiamo fare tutto insieme, anche se fare un esercito insieme è molto più difficile che fare una moneta unica. Non stiamo facendo noi la guerra, ma stiamo aiutando l’Ucraina a fare la guerra”. Lo ha detto Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea, questa mattina a Firenze, incontrando i giovani toscani. “Dobbiamo lavorare di più, fare un’unione più integrata, come diceva il presidente Draghi – ha aggiunto Borrell -. La spesa militare europea è quattro volte più grande di quella della Russia, ma, in verità, non siamo tanto efficaci, perché certamente, tutti insieme, non abbiamo la capacità militare della Russia o della Cina”.

11h25 Borrell, non capisco chi dice che non dobbiamo aiutarla

“Dobbiamo continuare a aiutare l’Ucraina. Questo paese ha sofferto un’invasione. Gli ucraini sono nostri amici. Dobbiamo aiutare l’Ucraina e fare una grande pressione sulla Russia, una pressione certamente economica. Non capisco perché qualcuno dice che non dobbiamo aiutare l’Ucraina”. Lo ha detto Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, questa mattina a Firenze, a margine di un incontro con i giovani toscani.

11h23 Mosca, non vogliamo usare armi nucleari

“L’uso di armi nucleari da parte della Russia in Ucraina è impossibile, in quanto non corrisponde ai compiti dell’operazione militare speciale”. Lo ha affermato in un briefing il vicedirettore del Dipartimento dell’informazione e della stampa del ministero degli Esteri russo Alexei Zaitsev, secondo quanto riporta la Tass. “La Russia aderisce fermamente al principio che non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare, e che non dovrebbe essere scatenata”, ha aggiunto Zaitsev.

11h20 Mosca, negoziati di pace sono in stallo

I negoziati di pace tra Russia e Ucraina sono “in uno stato di stallo”. Lo ha detto il vicedirettore del dipartimento di informazione e stampa del ministero degli Esteri russo Alexei Zaitsev durante un briefing, secondo quanto riporta la Tass.

11h17 Berlino conferma invio armi, manderemo 7 obici

La Germania fornirà all’Ucraina sette obici semoventi per difendersi dalla Russia. Lo ha confermato la ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, aggiungendo che i soldati ucraini verranno addestrati in Germania per usare i Panzerhaubitze 2000, che sono in grado di esplodere munizioni di precisione a una distanza fino a 40 chilometri. La Germania ha intensificato il suo sostegno materiale all’Ucraina nelle ultime settimane, dopo che l’iniziale riluttanza del governo a fornire armi pesanti aveva suscitato critiche diffuse.

11h15 Arcivescovo Pezzi, speranze Papa in dialogo sono fondate

“Penso che queste speranze di dialogo siano fondate. Mi sembra più infondata la sfiducia”. Lo afferma, in un colloquio con l’Agenzia Fides, monsignor Paolo Pezzi, Arcivescovo cattolico metropolita della Madre di Dio a Mosca.”Credo che le speranze nostre, ma forse anche quelle del Papa – prosegue – siano fondate innanzitutto su un aspetto, cioè che l’altro non è mai un nemico: è ‘altro’, ‘altro da noi’, diverso e probabilmente ha delle posizioni anche esistenziali diverse, ma è pur sempre un figlio di Dio, un uomo, un essere creato, con il quale vale sempre la pena di cercare il dialogo per la soluzione dei problemi”.”Personalmente, vivo questi giorni proprio in attesa, ma devo essere sincero: viviamo non tanto nell’attesa che la situazione internazionale migliori, quanto nell’attesa speranzosa che si possa avviare un dialogo e raggiungere la pace, un accordo duraturo. Per questo, penso sia inevitabile arrivare a quello che abbiamo meditato durante la Settimana Santa, e cioè che occorre riconoscere la pace che dà Cristo. Allora – conclude – potremo costruire una pace duratura”.

11h10 Ue, Eurojust avrà più poteri per indagare su crimini guerra

Oggi i rappresentanti permanenti presso l’Ue hanno adottato un mandato su nuove regole per consentire a Eurojust – l’unità di cooperazione giudiziaria dell’Ue – di conservare, analizzare e archiviare prove relative a crimini internazionali fondamentali, come i crimini di guerra.I pubblici ministeri presso la Corte penale internazionale e in diversi Stati membri, nonché in Ucraina, hanno avviato indagini sui crimini di guerra in Ucraina. Il coordinamento e lo scambio di prove tra le autorità inquirenti in diverse giurisdizioni – scrive il Consiglio Ue – è importante per garantire l’efficacia di queste indagini. Inoltre, a causa delle ostilità in corso, esiste il rischio che le prove relative ai crimini di guerra non possano essere conservate in modo sicuro sul territorio dell’Ucraina e pertanto è opportuno istituire un deposito centrale in un luogo sicuro.

11h05 Metsola, su sanzioni Ue deve continuare a mostrare unità

“Questo pacchetto di sanzioni non sarà facile, ma noi abbiamo un’unica possibilità in queste giornate delicate, ed è continuare a mostrare l’unità sulla posizione che noi abbiamo verso la Russia, perché la Russia trae vantaggio dalle potenziali divisioni, che fino ad ora non ci sono, per continuare nell’attacco brutale all’Ucraina. Non abbiamo scelta: io sono ottimista sul fatto che possiamo trovare delle parole per cui tutti i leader europei, tutti, possano essere uniti anche su questo pacchetto di sanzioni”. Lo ha detto Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, questa mattina a Firenze, incontrando i giornalisti a margine dei lavori della seconda giornata della conferenza ‘The State of the Union’.

11h03 Borrell, stop acquisto petrolio russo anche se non facile

“Non dobbiamo più acquistare petrolio, anche se non è molto facile, dobbiamo continuare su questa linea. Non possiamo dare con una mano soldi all’Ucraina e con l’altra mano darli alla Russia. È completamente assurdo”. Lo ha detto Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione Europea, questa mattina a Firenze, incontrando i giovani toscani.

11h00 Borrell, presto accordo su sanzioni a Russia su petrolio

“Stiamo lavorando per fare un accordo tra tutti i paesi europei per proibire di importare il petrolio russo. Questo accordo si farà. Cerchiamo una soluzione che possa essere accettata da tutti, perché tutti i paesi non hanno la stessa situazione, e dobbiamo prenderci cura della situazione dell’Ungheria, della Repubblica Ceca, di tutti insomma, e dobbiamo trovare una soluzione presto. Se non si trova entro questo fine settimana, la settimana prossima dovrò fare una riunione del Consiglio dei ministri degli affari esteri per un accordo politico”. Lo ha detto Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, questa mattina a Firenze, a margine di un incontro con i giovani toscani.

10h45 Onu, evacuati Mariupol hanno traumi profondi e cicatrici psicologiche

I civili evacuati da Mariupol hanno “traumi profondi e cicatrici psicologiche”, hanno vissuto in “condizioni orribili”, spesso sopravvivendo in tunnel con poco cibo e acqua e senza luce del sole. Lo ha detto il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite Stephane Dujarric al programma Today di Bbc Radio 4.

10h20 George W. Bush sente Zelensky, Churchill dei nostri tempi

L’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha definito “il Winston Churchill dei nostri tempi”. “Ho ringraziato il presidente per la sua leadership, il suo esempio e il suo impegno per la libertà, e ho salutato il coraggio del popolo ucraino”, ha detto Bush, che ha postato sui social foto del colloquio, “il presidente Zelensky mi ha assicurato che non vacilleranno nella loro lotta contro la barbarie e la violenza di Putin. Gli americani sono ispirati dalla loro forza d’animo e resilienza. Continueremo a stare con gli ucraini mentre difendono la loro libertà”.

10h10 Ferreira, con Ue più unita e forte Putin ha già perso

“Putin sarà ricordato come un qualcuno che ha tradito i valori del ventunesimo secolo. Sono sicura che sarà uno dei perdenti della storia e non uno degli eroi, come sperava. Ha già perso, perché l’Europa è diventata ancora più unita e più forte, e anche la Nato è diventata ancora più importante”. Lo ha detto Elisa Ferreira, commissaria europea per la politica regionale, oggi a Firenze, intervenendo ai lavori della conferenza internazionale ‘The State of the Union’, in corso a Firenze, in Palazzo Vecchio.

10h05 Ferreira, è in prima linea per difesa valori sacri a Ue

“Noi tutti abbiamo sentito che questi valori della democrazia e libertà non sono garantiti, dobbiamo sempre e costantemente combattere per mantenerli. L’Ucraina è in prima linea nella lotta per la difesa di quei valori che sono sacri all’Ue”. Lo ha detto Elisa Ferreira, commissaria europea per la politica regionale, oggi a Firenze, intervenendo ai lavori della conferenza internazionale ‘The State of the Union’, in corso a Firenze, in Palazzo Vecchio.

10h00 Gas: Di Maio, Ue sia unita nel chiedere tetto al prezzo

In sede europea si dovrebbe “affrontare tutti insieme la sfida per stabilire un tetto massimo al prezzo del gas”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una lettera al Sole 24 Ore. “Proprio mentre ci accingevamo a celebrare con tutti i soggetti coinvolti nel Patto per l’Export il record assoluto di 517 miliardi di euro di esportazioni a gennaio – afferma Di Maio -, la folle e ingiustificata guerra di Putin ci è piombata addosso, con tutto il suo carico di nefaste conseguenze. Abbiamo dovuto agire in fretta, programmando insieme al presidente del Consiglio Draghi una serie di missioni lampo per assicurarci alternative ai combustibili fossili russi e riuscire così a diversificare le fonti di approvvigionamento; istituito un’Unità di crisi, in coordinamento con la task force lanciata dal ministero dello Sviluppo economico per le questioni interne, dedicata alle imprese che hanno subìto più danni nel loro export dalla crisi russo-ucraina; accelerato tutte le procedure per fornire assistenza alle aziende con prodotti dual-use, e aperto un canale di comunicazione permanente con i soggetti passibili di sanzioni o contro-sanzioni – da ogni parte provenissero; convertito rapidamente una quota adeguata di risorse dedicate all’internazionalizzazione – quel miliardo e mezzo l’anno che avevamo previsto in legge di Bilancio per il prossimo quinquennio – per attuare, tramite la legge 394/81 gestita da Simest, forme di sostegno e ricapitalizzazione a favore delle imprese più esposte a restrizioni nella domanda o nelle loro attività, per via del conflitto; ci siamo aperti al confronto con le associazioni di categoria per comprendere dove orientare la nostra azione, seguendo il medesimo approccio partecipativo che ha caratterizzato il nostro intervento a favore del Made in Italy, da due anni a questa parte. Purtroppo, non siamo davanti a un problema contingente. C’è una concentrazione di fattori rilevanti che impone una diversa attenzione da parte nostra. Elementi che richiedono di rilanciare, in sede europea, quello spirito di collegialità che ha caratterizzato la prima risposta al Covid-19, e che oggi dovrebbero portarci ad affrontare tutti insieme la sfida per stabilire un tetto massimo al prezzo del gas; o a realizzare, a livello transatlantico, un coordinamento ancor più rilevante su temi economici e strategici”.

09h45 Kiev, 223 bambini morti e 408 feriti da inizio guerra

Dall’inizio dell’invasione russa 223 bambini sono morti e più di 408 sono rimasti feriti. Lo rende noto la Procura generale Ucraina.

09h40 Metsola, orgogliosa di Ue, ha dimostrato solidarietà e unità

“L’Europa ha mostrato al mondo una determinazione, una solidarietà e un’unità senza precedenti contro questa guerra. Di questo sono orgogliosa. Deve rimanere il modello per noi in futuro. Noi continueremo ad opporci con forza all’autocrazia e continueremo a sostenere con forza l’Ucraina e i nostri valori comuni di democrazia, dignità, giustizia, uguaglianza e stato di diritto. Dobbiamo diventare più vicini e allo stesso tempo più aperti”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, questa mattina a Firenze, in Palazzo Vecchio, intervenendo alla seconda giornata di lavori della conferenza internazionale ‘The State of the Union’.

09h35 Metsola, Ue deve sganciare dipendenza da fonti energia russe

“Dobbiamo e vogliamo sganciare le nostre dipendenze dal Cremlino. Metteremo fine alle importazioni di petrolio e dobbiamo portare avanti la nostra politica di zero gas dalla Russia”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, questa mattina a Firenze, in Palazzo Vecchio, intervenendo alla seconda giornata di lavori della conferenza internazionale ‘The State of the Union’.

09h33 Metsola, contrastare narrativa anti-Ue fabbricata da russi

“Molti guarderanno ora all’Europa e alle nostre istituzioni per avere una leadership. E noi dobbiamo essere in grado di rispondere, di guidare. Dobbiamo contrastare la narrativa anti-Ue che prende piede così facilmente e così rapidamente: la disinformazione, potenziata dai bot e fabbricata nelle fabbriche di troll russi. L’Europa è la difesa del multilateralismo. La comprensione che possiamo affrontare il futuro insieme”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, questa mattina a Firenze, in Palazzo Vecchio, intervenendo alla seconda giornata di lavori della conferenza internazionale ‘The State of the Union’.

09h30 Metsola, vincerà e prossima generazione sarà europea

“Continueremo con le sanzioni e gli aiuti all’Ucraina. Vogliamo e dobbiamo ricostruire l’Ucraina. Ci preoccuperemo e accoglieremo tutti coloro che fuggono dalle bombe, dai missili e dalle atrocità di Putin. L’Ucraina vincerà. L’Europa sarà pronta per la prossima generazione”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, questa mattina a Firenze, in Palazzo Vecchio, intervenendo alla seconda giornata di lavori della conferenza internazionale ‘The State of the Union’.

09h25 Gb, assalto Azovstal per avere un successo simbolico per 9 maggio

“Il rinnovato sforzo della Russia per conquistare Azovstal e completare la cattura di Mariupol è probabilmente legato alle imminenti commemorazioni del Giorno della vittoria del 9 maggio e al desiderio di Putin di avere un successo simbolico in Ucraina”. Così il ministero della Difesa britannico nell’aggiornamento quotidiano dell’intelligence su Twitter.

09h20 Onu, 180 casi di detenzioni arbitrarie e sparizioni da parte russa

L’ufficio dell’Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha documentato detenzioni arbitrarie e possibili sparizioni forzate di funzionari locali, giornalisti, attivisti della società civile, membri delle forze armate in pensione e altri civili da parte delle truppe russe e dei gruppi armati affiliati. “Al 4 maggio, il mio ufficio ha documentato 180 casi di questo tipo, di cui cinque vittime sono state infine trovate morte”, ha detto Bachelet, aggiungendo che il suo staff ha anche raccolto informazioni su casi di donne violentate dalle forze armate russe nelle aree sotto il loro controllo e altre accuse di violenza sessuale da parte di russi e ucraini.

09h00 Kiev, da Mariupol evacuati 500 civili, prosegue operazione Azovstal

“Abbiamo condotto un’altra fase di una complessa operazione per evacuare le persone da Mariupol e Azovstal. Posso dire che siamo riusciti a evacuare quasi 500 civili. L’Ucraina continuerà a fare di tutto per salvare tutti i civili e i militari. Grazie per l’aiuto all’Onu”. Lo scrive su Telegram il capo di gabinetto ucraino Andriy Iermak. “La fase successiva del salvataggio della nostra gente dall’Azovstal è in corso in questo momento”, aggiunge.

08h15 Gentiloni, in 9 mesi embargo totale su petrolio russo

“Sul petrolio russo l’intesa europea ci sarà: embargo totale entro 9 mesi”. Lo dice il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, in un’intervista a Il Messaggero. “Penso che troveremo un percorso comune per arrivarci nei prossimi mesi gradualmente – dichiara Gentiloni -. Non dobbiamo nasconderci che questa decisione avrà un impatto sulle nostre economie, ma l’impatto sull’economia russa sarà molto maggiore”.

06h00 Usa, abbiamo conferma di fosse comuni a Bucha

“Abbiamo immagini che confermano la presenza di fosse comuni a Bucha. E questa non è solo un’accusa non verificata sui social. È un fatto orribile. Con cui il mondo ora deve fare i conti”. Così l’ambasciatrice americana all’Onu, Linda Thomas-Greenfield.

03h00 Zelensky, situazione acciaieria Azovstal è come l’inferno

Nel suo messaggio serale sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha spiegato che il bombardamento dell’acciaieria Azovstal a Mariupol “non si ferma” anche se “i civili devono ancora essere evacuati”. “Rimangono anche donne e molti bambini – dice – immaginate l’inferno: due mesi di continui bombardamenti e morte costante nelle vicinanze.” Le autorità ucraine stanno “facendo di tutto per trovare una soluzione per salvare i nostri eroi militari” difendendo Mariupol, ha aggiunto Zelensky. “Ci sono diverse unità. Hanno molti feriti, ma non si arrendono. Mantengono la posizione. E anche noi stiamo cercando di trovare soluzioni per trovare sicurezza per queste persone”.

02h30 Onu, 6.731 vittime civili da inizio conflitto

Sono 6.731 le vittime civili in Ucraina dall’inizio del conflitto con la Russia. Lo riporta il Kiev Independent citando Michelle Bachelet, alto funzionario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Bachelet ha anche spiegato che il suo ufficio sta documentando le sparizioni forzate di rappresentanti delle autorità locali, giornalisti e attivisti della società civile.

02h00 Zelensky, Russia ha lanciato oltre 2mila missili da inizio conflitto

Parlando in collegamento con l’evento di beneficenza ‘Brave Ukraine’ il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che dall’inizio della guerra i missili lanciati dalla Russia verso l’Ucraina sono stati 2.682. Lo riporta il Kiev Independent.

01h30 Pentagono, maggior parte truppe russe hanno lasciato Mariupol

Il Pentagono ha fatto sapere che maggior parte delle forze russe che erano situate intorno alla città portuale di Mariupol hanno lasciatole loro postazioni e si sono dirette a nord. Resterebbero invece sul posto circa 2mila soldati. Il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha detto che anche se i russi continuano a bombardare Mariupol, le forze di Mosca stanno ancora facendo fatica nel fare progressi mentre il combattimento principale prosegue nella regione orientale del Donbas. Inoltre – secondo il Pentagono – non c’è stato alcun cambiamento nel comportamento o nello slancio delle forze russe con l’avvicinarsi del 9 maggio.

00h30 Usa, Russia ha mentito a Consiglio sicurezza Onu

“Non ci sono segnali che la guerra della Russia contro l’Ucraina si stia attenuando. La Russia può aver abbandonato il piano di conquistare Kiev ma continua a terrorizzare i cittadini ucraini. La Russia ha violato la Carta dell’Onu, ignorato l’appello globale alla fine della guerra e mentito al Consiglio di sicurezza dell’Onu più volte tramite una serie di teorie cospirazioniste e disinformazione con falsità ridicole”. Lo ha detto l’ambasciatrice americana all’Onu, Linda Thomas-Greenfield nel corso di una riunione del Consiglio di sicurezza.

00h00 Casa Bianca, telefonata Biden-leader G7 nei prossimi giorni

“Stiamo lavorando a una telefonata tra il presidente Biden e i leader del G7 nei prossimi giorni”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki in un briefing con la stampa. In merito invece al 9 maggio, la data in cui la Russia festeggia il giorno della vittoria contro l’occupazione nazista nella seconda guerra mondiale, e quanto potrebbe dichiarare in quella occasione il presidente Vladimir Putin “non ci sono piani specifici”.

