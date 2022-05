Il segretario generale dell'Onu: "Sono operazioni umanitarie molto complesse"

(LaPresse) “Nel quadro dell’operazione congiunta Onu-Cicr, due convogli per il passaggio sicuro hanno evacuato con successo quasi 500 persone dallo stabilimento Azovstal, a Mariupol, e dalle aree circostanti. Spero che il continuo coordinamento con Mosca e Kiev porti a piu’ tregue umanitarie per consentire il passaggio sicuro dei civili”. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres nel corso del suo intervento a New York dopo essere tornato dalla sua missione di pace tra Mosca e Kiev.

