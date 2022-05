La capsula Dragon è ammarata nelle acque del Golfo del Messico

Sono tornati a casa i quattro astronauti della SpaceX. Venerdì la capsula è ammarata sulle acque del Golfo del Messico venerdì. Una nave ha raccolto una la Dragon al largo della costa della Florida e i tre astronauti statunitensi e il collega tedesco sono usciti circa un’ora dopo. Raja Chari, Tom Marshburn e Kayla Barron della NASA e Matthias Maurer dell’Agenzia spaziale europea sono rimasti in orbita per circa sei mesi. La compagnia di Musk ha lanciato in orbita 26 persone in meno di due anni, da quando ha iniziato a traghettare astronauti per la NASA. Otto di questi 26 erano turisti spaziali.

