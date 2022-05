Le prove della parata militare si svolgono di giorno e di notte

Mosca ha iniziato i preparativi in ​​vista delle celebrazioni del Giorno della Vittoria in programma il 9 maggio. La giornata che celebra gli sforzi dell’Unione Sovietica durante la seconda guerra mondiale ha assunto in Russia nel 2022 un nuovo significato. Deposizione di corone di fiori sui monumenti e apparizioni pubbliche dei veterani delle forze armate ci sono state in tutta la capitale mentre le prove della parata si svolgono di giorno e di notte in vista dell’appuntamento del 9 maggio.

