Così il ministro degli Esteri ucraino: "Tutti volevano prendere a calci la Russia, ma non hanno osato"

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha spiegato in un’intervista che l’Ucraina non ha paura della Russia e che vincerà la guerra “perché non abbiamo altra scelta”. “Tutti volevano prendere a calci in culo la Russia, tutti – dice il ministro – ma nessuno ha osato, a noi non restava altra scelta”. Kuleba ha anche criticato alcuni i Paesi Nato: “hanno ammesso che nel contrastare l’aggressione russa, non possono operare come un’alleanza”, ha detto. Parlando poi dell’evacuazione a Mariupol ha spiegato che “sta avvenendo sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Quindi anche la reputazione delle Nazioni Unite è in gioco in questo processo e siamo aperti al 100% a lavorare con loro perché dobbiamo salvare quante più vite umane possibile”.

