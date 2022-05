Proseguono i raid di Mosca: La Russia ha effettuato simulazioni di attacchi missilistici con capacità nucleare nell'enclave occidentale di Kaliningrad

71esimo giorno di guerra in Ucraina. Proseguono i raid russi: esplosioni in varie città tra cui Kiev, Odessa e Dnipro. Suonano le sirene anche a Leopoli. Violenti gli scontri nell’acciaieria Azovstal a Mariupol con i soldati russi che sono entrati nell’area. “L’acciaieria resiste”, dice il ministro degli Esteri ucraino Kuleba. Mosca annuncia una tregua di due giorni, da oggi al 7 maggio a Mariupol, per aprire un corridoio umanitario per l’evacuazione dei civili dall’acciaieria.

IN AGGIORNAMENTO

11h19 Mosca, Washington non raggiungerà suoi obiettivi con nuove sanzioni

L’introduzione di nuove sanzioni contro Mosca per la crisi Ucraina è controproducente e non permetterà a Washington di raggiungere i suoi obiettivi, il rafforzamento del rublo indica la stabilità del settore finanziario russo e dell’economia russa. Lo afferma in un comunicato l’ambasciata russa a Washington, citata da Tass. “I funzionari locali ammettono che le sanzioni anti-russe nel settore energetico portano all’instabilità del mercato degli idrocarburi e all’aumento del costo dei carburanti”, ha osservato la missione diplomatica, “esortiamo i nostri colleghi americani ad abbandonare un tale corso controproducente. Le misure di pressione non raggiungeranno i loro obiettivi”.

11h08 Lukashenko: “Minsk fa di tutto per fermare guerra”

La Bielorussia sta facendo “di tutto” per fermare la guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, in un’intervista ad Associated Press. Kiev, ha detto, “ha provocato la Russia”, “noi categoricamente non accettiamo alcuna guerra, abbiamo fatto e faremo di tutto perché non ci sia”. Inoltre, ha chiesto Lukashenko, “perché l’Ucraina, sul cui territorio è in corso una guerra, un’azione militare, e la gente sta morendo, perché non è interessata ai negoziati?”. Il leader bielorusso in precedenza ha apertamente appoggiato l’invasione russa dell’Ucraina. All’inizio della settimana, l’esercito bielorusso ha annunciato esercitazioni che hanno sollevato preoccupazioni in Ucraina, ma Lukashenko ha assicurato ad AP: “Non minacciamo nessuno e non lo faremo. Inoltre, non possiamo minacciare: sappiamo chi si oppone a noi, scatenare un conflitto qui in Occidente non è assolutamente nell’interesse dello Stato bielorusso. L’Occidente può dormire sonni tranquilli”.

10h50 Kiev: “A Mariupol russi organizzano sfilata di prigionieri per 9 maggio”

A Mariupol, il 9 maggio, gli occupanti russi vogliono organizzare una “sfilata di prigionieri” travestendo in uniforme delle forze armate ucraine 2.000 civili, attualmente detenuti in un campo. Lo ha detto il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andryushchenko, citato da Ukrinform. “Quasi 2.000 uomini che sono stati deportati da Mariupol circa quattro settimane fa sono detenuti in una prigione nei villaggi di Bezymennoye e Kozatsky nel distretto di Novoazovsky. A questi uomini viene detto che saranno vestiti con uniformi ucraine e coinvolti nella cosiddetta parata dei prigionieri a Mariupol”, ha detto Andryushchenko, “ci sarà una massa grottesca per creare un quadro di propaganda”. Secondo Andryushchenko, gli occupanti russi si stanno attivamente preparando per la celebrazione del 9 maggio a Mariupol, la città viene ripulita dai detriti dai residenti, che lavorano in cambio di cibo, ed è stato allestito uno “spaventapasseri” di una donna con bandiera sovietica.

10h31 Nyt: “Intelligence Usa ha aiutato Kiev a uccidere generali russi”

Gli Stati Uniti hanno fornito informazioni sulle truppe russe, consentendo agli ucraini di attaccare e uccidere molti generali russi. Lo riporta il New York Times, citando funzionari statunitensi. Sono 12 i generali russi uccisi sul campo da Kiev, un numero che ha sorpreso gli analisti militari. Gli Stati Uniti si sono concentrati sulla fornitura di informazioni su localizzazioni e altri dettagli sul quartier generale mobile russo, spesso spostato dall’esercito. Kiev ha combinato la geolocalizzazione con le proprie informazioni di intelligence, comprese le comunicazioni russe intercettate.

10h01 Kiev: “Difesa acciaieria Azovstal priorità numero uno”

L’acciaieria Azovstal è diventata la “priorità numero uno” per la leadership politica e militare Ucraina.Lo ha detto il consigliere del ministro della Difesa Yuriy Sak al programma Today di Radio 4 della Bbc, sottolineando che gli sforzi si sono concentrati sulla difesa del vasto complesso industriale e su ulteriori evacuazioni. Azovstal è l’ultimp baluardo della resistenza Ucraina nella città portuale strategica di Mariupol, che secondo Sak è diventata il “cuore” della guerra.

9h39 Mosca: “Simulazioni di attacchi con missili balistici nucleari”

La Russia ha effettuato simulazioni di attacchi missilistici con capacità nucleare nell’enclave occidentale di Kaliningrad, tra Polonia e Lituania, lungo la costa baltica. Le forze armate hanno provato “lanci elettronici” simulati di sistemi missilistici balistici mobili Iskander con capacità nucleare, ha affermato il ministero della Difesa, citato dal Guardian

9h30 Kiev, 221 bambini morti e 408 feriti da inizio guerra

Sono 221 i bambini morti e 408 quelli rimasti feriti in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa. Lo rende noto l’ufficio della Procura generale Ucraina.

8h59 Comandante Azov: “In acciaieria battaglia sanguinosa”

“Per il secondo giorno” consecutivo, l’esercito russo “ha fatto irruzione nei locali dello stabilimento. È in corso una battaglia sanguinosa e pesante”. Lo ha detto il comandante del reggimento Azov Denys Prokopenko, in un video messaggio su Telegram dalla acciaieria Azovstal ripreso dall’Ukrainska Pravda. “La situazione è estremamente difficile! Nonostante tutto continuiamo a eseguire l’ordine: manteniamo la linea”, ha aggiunto Prokopenko, dicendosi “orgoglioso dei miei soldati che stanno compiendo sforzi sovrumani per contenere l’assalto del nemico” e “ringraziando il mondo intero per l’enorme sostegno della guarnigione di Mariupol. I nostri soldati se lo meritano!”.

8h19 Kuleba: “Altra notte di attacchi ma alla fine Russia crollerà”

“Un’altra notte in Ucraina con raffiche di missili russi che piovono sulle pacifiche città ucraine. Vogliono abbatterci con il loro terrorismo missilistico. Ma l’unica cosa che alla fine crollerà è la Russia e la sua capacità di invadere, bombardare, uccidere, depredare e stuprare”. Lo scrive su twitter il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata