Il cancelliere tedesco: "In arrivo sanzioni per far capire che l'aggressione deve finire"

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha “fatto male i conti” con la sua “brutale guerra di aggressione” contro l’Ucraina. Il titolare del Cremlino ha, infatti, ottenuto “una Nato più forte, un’Unione europea unita” e le democrazie del mondo che hanno concordato sanzioni contro la Russia, per far capire a questo Paese che “la guerra deve finire”. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza stampa al termine della riunione del governo federale al castello di Meseberg, alle porte di Berlino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata