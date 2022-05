È il 69esimo giorno di guerra. Zelensky: "La Russia ha dimenticato le lezioni della Seconda guerra mondiale". Il Pentagono: "Dai russi progressi minimi nel Donbass"

Sessantanovesimo giorno di guerra in Ucraina. Nuovi raid russi sull’acciaieria Azovstal di Mariupol, dove sono ancora asserragliati civili e soldati. I bombardamenti hanno scatenato un vasto incendio. Nella città portuale è stato aperto un nuovo corridoio umanitario, mentre i primi 100 civili evacuati dall’acciaieria hanno raggiunto Zaporizhzhia. Bombe a grappolo sono state sganciate su Mykolaiv.

06h45 Papa: Putin non si ferma, voglio andare a Mosca a incontrarlo

“A Kiev per ora non vado. Ho inviato il cardinale Michael Czerny, (prefetto del Dicastero per la Promozione dello Sviluppo umano integrale) e il cardinale Konrad Krajewski, (elemosiniere del Papa) che si è recato lì per la quarta volta. Ma io sento che non devo andare. Io prima devo andare a Mosca, prima devo incontrare Putin. Ma anche io sono un prete, che cosa posso fare? Faccio quello che posso. Se Putin aprisse la porta…”. Lo dice Papa Francesco in un colloquio con il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, facendo il punto sui tentativi del Vaticano per fermare il conflitto in Ucraina.

06h10 Pentagono, da russi progressi minimi nel Donbass

Le forze russe stanno facendo “progressi minimi” nel Donbass. Lo ha detto un alto funzionario del Pentagono, citato dal Guardian. I russi “non stanno facendo i progressi che avevano programmato di fare e quei progressi sono irregolari” ha spiegato il funzionario della difesa Usa, aggiungendo che le forze russe nella regione del Donbass nell’Ucraina “soffrono di scarso comando e controllo, morale basso e logistica tutt’altro che ideale”. Gli ucraini continuano mantenere il controllo di Kharkiv e “hanno svolto un ottimo lavoro nelle ultime 24-48 ore spingendo i russi più lontano”, a circa 40 km a est della città, ha aggiunto il funzionario.

01h54 Primi civili evacuati da Mariupol arrivati a Zaporizhzhia

I primi civili evacuati dall’acciaieria Azovstal di Mariupol sono arrivati a Zaporizhzhia. Lo riporta il Guardian citando una nota della polizia militare ucraina. Si tratta di un centinaio di persone soprattutto donne, bambini e anziani.

01h48 Zelensky, Russia ha dimenticato lezioni seconda guerra mondiale

La Russia ha “dimenticato tutte le lezioni della seconda guerra mondiale”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso notturno citato dalla Cnn, dopo i commenti del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in cui affermava che Adolf Hitler aveva “sangue ebreo” e che “i più ardenti antisemiti sono generalmente ebrei”. “Una tale spinta antisemita da parte del loro ministro significa che la Russia ha dimenticato tutte le lezioni della seconda guerra mondiale. O forse non hanno mai studiato quelle lezioni”, ha detto Zelensky. Le osservazioni di Lavrov hanno anche suscitato una furiosa risposta da parte di Israele, con il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid che le ha definite “imperdonabili e oltraggiose”. “Certo, oggi c’è un grande scandalo in Israele riguardo a queste parole. Tuttavia, nessuno sente obiezioni o scuse da Mosca. C’è silenzio”, ha detto Zelensky a riguardo. “Come si potrebbe dire questo alla vigilia dell’anniversario della vittoria sul nazismo? Queste parole significano che il massimo diplomatico russo sta incolpando il popolo ebraico per i crimini nazisti. Senza parole”, ha concluso Zelensky.

01h38 Blinken, retorica di Lavrov vile e pericolosa

“Spetta al mondo parlare contro tale retorica vile e pericolosa e sostenere i nostri partner ucraini di fronte al feroce assalto del Cremlino”. Lo scrive su twitter il segretario di Stato americano Antony Blinken, ritwittando un post del ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid dove vengono condannate le frasi antisemite del capo della diplomazia di Mosca, Sergei Lavrov.

