Bombardamenti su Orikhov, nella regione di Zaporizhia

E’ ripresa stamattina l’evacuazione dei civili dall’acciaieria di Mariupol, dove sono asseragliati insieme agli ultimi soldati ucraini in città. Ieri sono uscite le prime 100 persone che raccontano di due mesi passati al buio. Il battaglione Azov fa sapere che nei sotterranei della fabbrica ci sono ancora molti feriti. Intanto stamattima nuove esplosioni a Belgorod, citta della Russia vicina al confine ucraino. Due morti e quattro feriti nel bombardamento russo su Orikhov nella regione di Zaporizhia.

7h56 convoglio Onu e Croce Rossa per evacuare civili da Mariupol

Un convoglio sostenuto dalle Nazioni Unite e dal Comitato Internazionale della Croce Rossa tenterà di lasciare Mariupol oggi, ha affermato il consiglio comunale in un post su Telegram, secondo quanto riporta la Cnn. “Ci sono buone notizie. Con il supporto delle Nazioni Unite e della Croce Rossa, oggi sono state concordate altre due località per collocare le persone nel convoglio di evacuazione che lascerà Mariupol”, si legge nel post. Il convoglio raccoglierà i civili in diversi punti di raccolta intorno a Mariupol prima di portarli in due villaggi vicino alla città ucraina meridionale di Berdiansk, secondo il consiglio comunale. Le evacuazioni civili da Mariupol – che ha subito settimane di bombardamenti e attacchi aerei russi – sono state sospese domenica dalle autorità locali per “motivi di sicurezza”. Prima della pausa, circa 100 persone sono state evacuate con successo dalle acciaierie assediate dell’Azovstal. Secondo recenti stime, in città rimangono ancora circa 100mila civili.

7h47 civili evacuati a Mariupol oggi saranno a Zaporizhia

I civili evacuati dalle acciaierie Azovstal a Mariupol dovrebbero arrivare oggi nella città di Zaporizhia, controllata dall’Ucraina, nell’ambito di uno sforzo guidato dalla Croce Rossa e dalle Nazioni Unite e coordinato con Russia e Ucraina. Lo riporta il Guardian. Un gruppo della centrale assediata, l’ultima resistenza dei combattenti ucraini a Mariupol, è arrivato anche nel villaggio di Bezimenne, nel territorio ucraino controllato dalla Russia.

6h28 Usa, visita Biden a Kiev è solo questione di tempo

Il presidente della Commissione Intelligence della Camera degli Stati Uniti, Adam Schiff, ha dettagliato la discussione di circa tre ore che i membri della delegazione del Congresso a Kiev hanno avuto domenica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ha detto che pensa che “è solo questione di tempo” prima che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, visiti l’Ucraina. Lo riporta la Cnn. “Devo pensare che una visita presidenziale sia qualcosa in esame, è solo una questione di quanto presto sarà fattibile”, ha detto Schiff alla Cnn. Schiff ha notato che la delegazione non ha discusso l’argomento durante la telefonata con Biden Sunday. Schiff ha affermato che l’incontro con Zelensky si è concentrato su quali sono le sue priorità per ulteriore assistenza, soprattutto ora che gli ucraini entrano in una nuova fase della guerra, con combattimenti più concentrati nella parte orientale del Paese. I membri della delegazione hanno successivamente trasmesso le informazioni a Biden, formulando raccomandazioni al presidente, ha concluso Schiff.

6h03 Mosca, due esplosioni in città russa Belgorod

Due esplosioni sono avvenute nelle prime ore di oggi a Belgorod, regione della Russia meridionale al confine con l’Ucraina. Ad affermarlo, secondo quanto riporta Sky News, è Vyacheslav Gladkov, governatore della regione. “Non ci sono state vittime o danni”, ha riferito Gladkov.

23h54 Kiev, ripresi bombardamenti russi su Azovstal, dentro ancora decine bambini

Le forze russe hanno ripreso i bombardamenti dell’acciaieria Azovstal di Mariupol subito dopo l’evacuazione di un gruppo di civili. Lo afferma un funzionario dell’esercito ucraino, il comandante di brigata della Guardia nazionale ucraina Denys Shlega, in un’intervista trasmessa in tv. Secondo Shlega è necessario almeno un altro round di evacuazioni per far uscire tutti i civili dall’impianto e afferma che all’interno dei bunker dell’acciaieria restano decine di bambini piccoli.Il comandante dell’esercito ucraino stima che all’interno dell’impianto Azovstal ci siano ancora diverse centinaia di civili, insieme a quasi 500 soldati feriti e a numerosi cadaveri. Lo stabilimento è l’unica parte della città non occupata dai russi. Un video pubblicato oggi dal ministero della Difesa russo mostra alcune persone, fra cui un piccolo gruppo di donne accompagnate da due cani, che uscivano dall’acciaieria. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che le evacuazioni di oggi da Mariupol hanno segnato l’avvio di un corridoio umanitario di vitale importanza.

