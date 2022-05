Il presidente egiziano ha partecipato alla preghiera nella moschea Mosheer Tantawy al Cairo

Anche i musulmani egiziani hanno celebrato lunedì la fine del mese sacro del Ramadan partecipando alle preghiere di Eid al-Fitr. Le preghiere sono iniziate la mattina presto nelle moschee di tutto il Paese. Eid al-Fitr è uno dei fulcri del calendario musulmano in Egitto, spesso caratterizzato da riunioni di famiglia allargate in cui i genitori acquistano regali e vestiti nuovi per i loro figli. Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha partecipato alla preghiera nella moschea Mosheer Tantawy al Cairo.

