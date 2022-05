Così il presidente ucraino nel video messaggio in cui si è rivolto anche ai militari di Mosca

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato anche in russo nel suo discorso video notturno per esortare i soldati russi a non combattere in Ucraina, dicendo che anche i loro generali si aspettano che migliaia di loro moriranno dopo che ne sono già stati uccisi oltre 23 mila. “I comandanti russi mentono ai loro soldati quando dicono loro che possono aspettarsi di essere ritenuti seriamente responsabili per essersi rifiutati di combattere e poi non dicono loro, ad esempio, che l’esercito russo sta preparando ulteriori camion frigo per lo stoccaggio corpi. Non parlano loro delle nuove perdite che i generali si aspettano”, ha detto Zelensky.

