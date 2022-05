Usa vogliono riaprire il prima possibile l'ambasciata a Kiev. 67esimo giorno di guerra nel Paese

In Ucraina è il 67esimo giorno di guerra

NOTIZIE IN AGGIORNAMENTO

07h25 Zelensky a soldati russi: “Mosca vi manda a morire, non combattete”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato in russo nel suo discorso video notturno per esortare i soldati russi a non combattere in Ucraina, dicendo che anche i loro generali si aspettano che migliaia di loro moriranno. Mosca, ha detto, ha reclutato nuovi soldati “con poca motivazione e poca esperienza di combattimento” per le unità che sono state sconfitte nelle prime settimane di guerra, in modo che queste possano essere spinte di nuovo in battaglia. I comandanti russi, ha sottolineato, sanno perfettamente che migliaia di loro moriranno e altre migliaia saranno ferite nelle prossime settimane. “I comandanti russi mentono ai loro soldati quando dicono loro che possono aspettarsi di essere ritenuti seriamente responsabili per essersi rifiutati di combattere e poi non dicono loro, ad esempio, che l’esercito russo sta preparando ulteriori camion frigo per lo stoccaggio corpi. Non parlano loro delle nuove perdite che i generali si aspettano”, ha detto Zelensky. “Ogni soldato russo può ancora salvarsi la vita. È meglio per voi sopravvivere in Russia che morire sulla nostra terra”, ha aggiunto.

07h15 Zelensky: “Distrutti mille carri armati e 200 aerei russi”

Le forze ucraine hanno distrutto sinora circa mille carri armati russi, 2.500 veicoli corazzati e quasi 200 aerei. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel discorso video della notte al Paese, secondo quanto riferito dai media. “Gli occupanti hanno ancora equipaggiamento nei magazzini e missili per colpire il nostro Paese”, ha proseguito. Nel frattempo, il lavoro di sminamento continua nelle aree settentrionali dove le forze russe erano state cacciate, ha affermato, mentre il 69% degli insediamenti liberati ha di nuovo un “autogoverno locale a tutti gli effetti”.

07h00 Blinken sente Kuleba, ambasciata Usa prima possibile a Kiev

Il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, ha parlato con il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, per dare seguito al loro incontro del 24 aprile a Kiev. Blinken, ha fatto sapere una nota del dipartimento, ha sottolineato “il forte sostegno degli Stati Uniti alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina di fronte alla brutale aggressione della Russia”. Ha inoltre fornito un aggiornamento sui piani per il ritorno in Ucraina dei diplomatici statunitensi, comprese le prime visite a Leopoli questa settimana e l’intenzione di tornare a Kiev “il prima possibile”. I due hanno discusso la richiesta dell’amministrazione al Congresso di 33 miliardi di dollari in aiuti di sicurezza, economici e umanitari per rafforzare l’Ucraina e sconfiggere “l’inconcepibile guerra del Cremlino”.

05h30 Mosca denuncia: raid ucraino a Kherson, colpito un asilo. Diverse vittime

Un raid ucraino nella regione di Kherson avrebbe preso di mira una scuola e un asilo nido. Ci sarebbero diverse vittime tra i civili. Lo denuncia il ministero della Difesa russo. Colpiti i territori di Kyselivka e Shirokaya. Mosca ha pubblicato un video con le conseguenze dell’attacco.

01h00 Zelensky: “Paese sarà libero, ogni sforzo per cacciare occupanti”

L’Ucraina “sarà libera. Nova Kakhovka, Melitopol, Berdyansk, Dniprorudne e tutte le altre città temporaneamente occupate e le comunità in cui gli occupanti fanno i ‘capi’ saranno liberate. La bandiera ucraina tornerà”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel discorso video della notte al Paese. “C’è ancora molto lavoro da fare. Gli occupanti sono ancora sulla nostra terra e ancora non riconoscono quel che si mostra come un fallimento della loro cosiddetta operazione. Dobbiamo ancora combattere e dirigere tutti i nostri sforzi a cacciarli. E lo faremo”, ha proseguito.

